В Москве в ДТП на МКАД в ночь на среду, 27 сентября, погиб актёр сериала "Физрук" Егор Клинаев. Егору было 18 лет. Молодой актёр ехал по МКАД на своём автомобиле и увидел аварию.

Клинаев остановился и вышел из машины спросить, нужна ли какая-нибудь помощь водителям столкнувшихся машин "Газель", "Шкода Октавия" и ВАЗ 2110. Вместе с молодым человеком остановился и водитель автомобиля "Деу Нексия", - сообщается на сайте журнала Starhit.

Проезжавший в этот момент водитель машины "Хонда Аккорд" ДТП не заметил. Он сбил водителей, в том числе Егора. Егор Клинаев скончался на месте происшествия.

На место происшествия прибыли бригады "скорой", полиция. Медики констатировали факт гибели молодого человека.

В сериале "Физрук" Егор Клинаев играл Никиту Серебрянского. "Это большое потрясение и утрата для всех нас, мы скорбим вместе со всеми, кто знал и любил его", - сообщается в соцсети.

Публикация от Egor Klinaev (@klinaev_egor)Сен 27 2017 в 4:33 PDT

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