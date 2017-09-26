Актриса Наталья Юнникова умерла в возрасте 37 лет. О смерти артистки сообщил телеграм-канал Mash. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно позже.

Юнникова несколько дней назад неудачно упала у себя дома, ударилась головой и потеряла сознание. Наталью госпитализировали. Медики диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. По некоторым данным, у молодой женщины произошел инсульт еще 14 сентября. Актрису ввели в состояние искусственной комы. Состояние исполнительницы одной из главных ролей старшего лейтенанта Василисы Михайловой в сериале "Возвращение Мухтара" оценивалось как крайне тяжелое. И вот сегодня пришло известие о кончине Юнниковой.

У Наталья остался 11-летний сын Ролан, который сейчас живет с отцом, бывшим мужем Юнниковой Антоном Федотовым.