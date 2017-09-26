Ассоциация Туроператоров России (АТОР) просит власти вмешаться в ситуацию с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». По данным АТОР, после отмены авиакомпанией «ВИМ-Авиа» всех своих чартерных рейсов, туристическая отрасль России столкнулась с острейшей проблемой.

По последним данным, «ВИМ-Авиа» осуществляла несколько десятков чартерных рейсов в неделю.. По предварительной оценке, авиакомпания до конца летнего сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 тысяч пассажиров – в том числе порядка 100 тысяч россиян-туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом. Ситуация может перерасти в коллапс рынка и вызывать социальную напряженность.

В АТОР подчеркнули, что российские туроператоры не смогут вернуть в Россию такое количество туристов самостоятельно.

Ассоциация туроператоров считает, что проблеме «ВИМ-Авиа» должно быть уделено срочное и пристальное внимание со стороны российского правительства.

По факту хищения денег пассажиров «ВИМ-Авиа» заведено уголовное дело. По данным СКР, авиакомпания продавала билеты на рейсы, зная о невозможности перелета в указанные сроки.