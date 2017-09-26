От отмены чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» пострадают около 100 тыс. пассажиров

Накануне вечером авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила об отмене чартерных рейсов. Ассоциация туроператоров оценила масштабы трагедии для туристов – число пострадавших может достигнуть 100 тыс. человек.

"Пассажиров чартеров с билетами "вимов" на руках более 80 тысяч человек, включая тех, кто находится на курортах", - сообщила "Газете.ру" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Задолженность авиаперевозчика перед лизингодателями и аэропортом накапливалась более 4 месяцев. Московская воздушная гавань Домодедово продлила обслуживание авиакомпании до вечера понедельника.

Ранее пассажиры "ВИМ-Авиа" уже столкнулись с длительными задержками рейсов. Только за последние сутки в Домодедово были задержаны 17 рейсов «ВИМ-Авиа», один отменен. Пассажиры, летящие в Анталью, ожидали отправки рейса более суток. Следственный комитет завел уголовное дело в отношении должностных лиц авиакомпании по факту хищения денег у пассажиров. "Росавиация" рассматривает введение антикризисного управления в "ВИМ-Авиа", отстранение руководства от контроля за экономической деятельностью.



