"ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные сроки

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Напомним, четырнадцать авиарейсов отложила в московском аэропорту Домодедово компания "ВИМ-Авиа". Отложены рейсы авиаперевозчика с 16.50 22 сентября до 9.20 23 сентября, информации о причинах задержки рейсов нет.

Александр Бастрыкин поручил организовать проведение доследственной проверки по факту задержки отправки рейсов. Он велел тщательно разобраться в причинах нарушения прав пассажиров.

"По причине задержки авиарейсов 2997 пассажирам причинен имущественный вред. При этом, авиакомпания продавала билеты на авиарейсы, заведомо зная о невозможности осуществления перелетов в указанные дни", - сообщила Марковская, передает ТАСС.