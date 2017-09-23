В аэропорту Домодедово задержаны 14 рейсов «ВИМ-авиа»

Четырнадцать авиарейсов отложила в московском аэропорту Домодедово компания «ВИМ-авиа». Отложены рейсы авиаперевозчика с 16.50 22 сентября до 9.20 23 сентября, информации о причинах задержки рейсов нет.

Авиаперевозчик «ВИМ-авиа» задержал за сутки вылет 14 рейсов в Симферополь, Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, а также за границу - в Дубай, Энфиду, Льеж, Анталью, Салоники, Римини и Ереван. Пассажирам причину задержки вылета не объясняют, на табло висит надпись «Будет информация».

Ранее Транспортная прокуратура оштрафовала семь авиаперевозчиков за задержку рейсов в аэропортах Москвы. «ВИМ-авиа» в конце мая из-за нехватки самолетов отменила свою чартерную программу и Росавиация пообещала жестче контролировать работу авиаперевозчиков.