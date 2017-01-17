Отец Мары Багдасарян отругал дочь в суде и пригрозил ей ссылкой

Похоже, даже у родителя скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян уже заканчивается терпение. На заседании суда, где рассматривалась апелляция на очередной арест девушки, отец строго отчитал дочь.

Как сообщается, Эльмар Багдасарян пригрозил девушке переездом в другой город, если ее друзья будут по-прежнему оказывать на нее влияние. И хотя все было сказано шепотом, Мара обиделась и пересела от отца к адвокату, сообщает life.ru.

Напомним, что суд наложил арест на девушку в связи с тем, что та отлынивала от обязательных работ. Однако защита девушки не согласилась с данным решением и подала апелляцию. На суде отец вступился за дочь. Он заявил, что девушка серьезно болела перед Новым годом.