Багдасарян работает не с метлой в руках на холоде, а с бумажками в теплом офисе

Уже успевшая прославиться не только в Москве, но на всю страну Мара Багдасарян сегодня преступила к исправительным работам, которые назначил ей суд. Однако сообщения, которые мелькали в СМИ ранее, не подтвердились. Похоже, с метлой в руках девушку никто так и не увидит.

Как уже сообщалось, Багдасарян предстоит отработать около шестисот часов. Для этого она была направлена в учреждение "Жилищник" района Сокол. Все сразу предположили, что трудотерапию девушка пройдет в качестве дворника с метлой в руках. Но не тут-то было.

Как сообщается, по ходатайству адвоката Багдасарян отбывает наказание в теплом офисе учреждения, сидя за столом и перебирая бумажки. По словам защитника, его подопечная не может работать на холоде после травмы, сообщает vesti.ru.

В первый день девушка трудилась четыре часа. Как сообщается, если она будет работать в таком же темпе, то отбудет наказание примерно через полгода.