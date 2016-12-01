Гонщица Мара Багдасарян попала в больницу

В четверг, 1 декабря, стритрейсершу Мару Багдасарян, которая прославилась после скандальной гонки на Gelandewagen, выпустили из спецприемника, где она отбывала административный арест.

Девушку, которую наказали за нарушение ПДД и неуплату штрафов, экстренно положили в больницу, сообщает сегодня портал "Газета.Ru". На всех заседаниях, которые 1 декабря состоялись в суде, гонщицу представлял ее отец Эльмар Багдасарян. Он предъявил медицинские справки о неудовлетворительном состоянии здоровья дочери.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Мару Багдасарян вновь оштрафовали - на этот раз на 5 тысяч рублей за невыплату штрафов.