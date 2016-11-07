Участница «гонки мажоров» Мара Багдасарян оказалась злостной «рецидивисткой»

У задержанной накануне скандально известной стрирейсерши, дочери «мясного олигарха» Эльмара Багдасаряна Мары оказалось 16 неоплаченных штрафов от дорожной полиции, сообщили ТАСС в пресс–службе московского ГУ МВД. В связи с этим обстоятельством девушка была доставлена в территориальное ОП. Впоследствии ей придется явиться в судебный участок.

Мара Багдасарян была задержана вечером 6 ноября за очередное грубое нарушение ПДД: припарковала свое авто на тротуаре.

Ранее Мара «прославилась» участием в «гонке» по Москве на «Mercedes Gelandewagen» в компании с сыном замглавы «Лукойла» Русланом Шамсуаровым и еще с несколькими «мальчиками–мажорами». ЧП получило широкий резонанс (в основном, благодаря тому, что «золотая молодежь» вышла «сухой из воды»). Комментируя этот скандал, девушка обвинила правоохранителей… в вымогательстве.

Год назад она фигурировала в массовом ДТП на Кутузовском проспекте. Тогда у нее выявили более 140 штрафов за превышение скорости.