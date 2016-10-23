Фигурантка “дела о Gelandеwagen” обвинила силовые ведомства в вымогательстве

Громкое дело о “гонках на Gelandеwagen” наделало много шума, благодаря участию в нем сына замглавы “Лукойла”, которому и принадлежал внедорожник. Однако скандал не закончился вынесением приговора суда.

Так, одна из фигуранток дела, Мара Багдасарян, обвинила силовые структуры в вымогательстве. На своей странице в Facebook она написала, что сотрудники правоохранительных органов требовали полмиллиона долларов, чтобы замять дело. Как сообщает Life, девушка грозится опубликовать переписку и телефонные переговоры, в которых обсуждалась стоимость закрытия дела.

Ранее юрист, представляющая интересы Руслана Шамсуарова, сына вице-президента “Лукойла”, заявила о фальсификации улик против ее клиента.

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