Защита “гонщика” на Gelandеwagen заявила о фальсификации доказательств

После вынесения приговора по делу о “гонках” на Gelandеwagen защита сына вице-президента компании “Лукойл” Руслана Шамсуарова заявила о том, что представленные обвинением доказательства были сфальсифицированы.

Юрист Шамсуарова удовлетворен тем, что с его клиента сняли обвинение в угрозах насилия в отношении стражей порядка. Тем не менее, он намерен инициировать проверку в отношении сотрудников полиции, которые, по его мнению, сфальсифицировали доказательства по делу.

Напомним, за оскорбление сотрудников ДПС Шамсуаров бы приговорен к 300 часам общественных работ. Принадлежащий ему автомобиль Gelandеwagen был изъят в пользу государства. Прокурор остался недоволен вынесенным приговором и намерен его обжаловать.

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