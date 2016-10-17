Внедорожник сына замглавы “Лукойла” был изъят в пользу государства

Московский суд вынес решение изъять в пользу государства Gelandеwagen сына вице-президента компании “Лукойл”, на котором несколько представителей “золотой молодежи” устроили гонки с полицией.

Суд снял с подсудимых обвинения в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции. За оскорбление полицейских сыну замглавы “Лукойла” Руслану Шамсуарову и его другу Виктору Ускову было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, суд постановил изъять арестованный элитный внедорожник как орудие преступления.

Третий подсудимый, Абдувахоб Маджидов, находившийся за рулем автомобиля, был оправдан.

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