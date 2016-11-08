"Мажорка" Мара Багдасарян заявила, что собиралась работать "в ментуре"

Участница скандальных гонок на "гелендвагене" Мара Багдасарян заявила в Мировом участке Савеловского района, что собиралась работать "в ментуре".

Девушка планировала устроиться на работу в Следственный комитет. Данную информацию Багдасарян озвучила, когда судья спросил у 23-летней гонщицы, может ли она выплатить штрафы и трудоустроена ли она. Стритрейсерша уточнила, что в настоящий момент не работает, однако год назад собиралась этим заняться, однако ее планам помешала авария на Кутузовском проспекте, в ходе которой она получила серьезные травмы.

Мара Багдасарян призналась, что у нее "в ментуре" были связи, кроме того, она является счастливой обладательницей юридического образования, передает РИА "Новости".