“Гонщицу” Мару Багдасарян отправили на обязательные работы

Одна из фигуранток громкого дела о “гонках” на Gelandewagen Мара Багдасарян, задержанная за грубое нарушение правил дорожного движения, была приговорена к 40 часам обязательных исправительных работ за неуплату штрафа.

Накануне девушка была задержана за парковку в неположенном месте: она оставила свой автомобиль на тротуаре. Всего судом был рассмотрен 51 эпизод нарушений с участием девушки. По одному из них Мара была оправдана в связи с тем, что административный протокол выписали ошибочно. При этом сама Багдасарян заявляла, что оплачивала все штрафы, а ее адвокат утверждал, что она могла не получать квитанции из-за того, что ее почтовый ящик был сломан.

При этом во время рассмотрения “дела о Gelandewagen” Мара уже была приговорена к 10 суткам административного ареста за невыполнение распоряжения сотрудника полиции. В ответ на это девушка обвинила сотрудников полиции в вымогательстве взятки.