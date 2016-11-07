Стритрейсерша Мара Багдасарян арестована на 10 суток

Мара Багдасарян, известная в том числе как фигурантка скандального дела о “гонках на Gelandewagen”, была арестована на десять суток по решению суда за нарушение ПДД и неуплату штрафов.

суд приговорил Мару, задержанную накануне за нарушение ПДД, к 40 часам обязательных работ. Затем по второму рассмотренному делу девушка получила еще 35 часов. Рассмотрение третьего дела закончилось для нее арестом. При этом адвокат Мары просил ограничиться штрафом в связи с тем, что девушка до сих пор проходит реабилитацию после аварии, в которую она попала год назад. Ранее сегодня “АН-онайн” сообщали , чтоприговорил Мару, задержанную накануне за нарушение ПДД, к 40 часам обязательных работ. Затем по второму рассмотренному делу девушка получила еще 35 часов. Рассмотрение третьего дела закончилось для нее. При этом адвокат Мары просил ограничиться штрафом в связи с тем, что девушка до сих пор проходит реабилитацию после аварии, в которую она попала год назад.

Всего в суд поступил 51 материал в отношении Багдасарян. По одному из дел был вынесен оправдательный приговор.