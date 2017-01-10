В Минюсте рассказали, как у должников будут отбирать единственное жилье

Министерство юстиции разработало порядок действий, который должен соблюдаться при изъятии единственного жилья у должников.

Как уже сообщали ранее «АН»-онлайн», ведомство предложило новшество. Если сейчас единственное жилье человека считается неприкосновенным, за исключением взятого в ипотеку, то теперь предлагается его изымать за долги.

Правда, это произойдет при условии соблюдения ряда требований. Прежде всего, площадь изымаемого жилья должна превышать вдвое социальную норму. Имеется в виду количество квадратных метров, которое устанавливается на человека в каждом конкретном регионе. Также стоимость жилья должна быть вдвое больше цены помещения, которое затем необходимо предоставить должнику, сообщает rg.ru.

Помимо этого долг должен составлять не менее пяти процентов от полной стоимости изъятого жилья. Также квадратные метры могут забрать, если у должника нет средств или другого имущества, чтобы расплатиться.

Жилье будет выставлено на продажу. С вырученных денег погасят долг. А те средства, которые останутся, отдадут должнику для покупки нового жилья.