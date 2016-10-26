Сбербанк наложил на жителя Орла долг в 42 млн. рублей по иску 1900 года

Житель Орла спокойно пользовался своей зарплатной картой от Сбербанка ровно до того момента, как вдруг ее заблокировали. Не понимая, в чем дело, мужчина начал разбираться в ситуации. Какого же было его удивление, когда он увидел, что на карте долг – около 42 млн. рублей.

За разъяснениями мужчина обратился в банк, но там его вообще ошарашили. Служащие заявили, что на его карту наложен арест на эту сумму, связанный с иском, датированным аж 1900 годом, сообщает forbes.ru.

Удивленный мужчина попросил представить ему какие-нибудь документальные доказательства, однако их не получил. Вместо этого стали приходить СМС-сообщения, напоминающие о долге. Жителю Орла пришлось обратиться в Следственный комитет, который начал проверку.

Правда, мужчина не теряет чувство юмора и иронизирует над ситуацией. Он говорит, что Сбербанк, конечно, имеет долгую историю, но вот его человеческая жизнь не настолько долгая, чтобы соответствовать дате иска.