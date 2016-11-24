Российские должники могут лишиться единственного жилья

По некоторым данным, Министерство юстиции хочет пересмотреть нормы, которые сейчас действуют в России в отношении должников. В частности, речь идет о недвижимости.

В настоящее время наложен запрет на изъятие жилья у должников и их семей в том случае, если оно является единственным. Исключение составляют лишь квадратные метры, взятые в ипотеку. Теперь хотят этот запрет снять.

Законопроект, который подготовил Минюст, предусматривает изменения в Гражданском кодексе. В документе сказано, что будет запрещено изымать лишь то жилье, которое не превышает государственные нормы площади, сообщает forbes.ru.

При этом отмечается, что для каждого региона устанавливаются свои показатели данных норм. В Москве, например, она составляет восемнадцать квадратных метров на одного человека.