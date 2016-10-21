Сегодня Белоруссия намерена перечислить России весь долг за газ

В пятницу, 21 октября, власти Белоруссии намерены перечислить долг России за газ.

Об этом в пятницу утром в рамках энергетического форума в Уфе сообщил белорусский министр энергетики Владимир Потупчик. Как сообщает РИА "Новости", долг планируется перечислить российской стороне уже сегодня.

Напомним, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что все сложности между двумя странами в нефтегазовом споре были решены и сняты. Как отмечает Потупчик, в настоящий момент сумма недоплаты Белоруссии за газ составляет 281 млн долларов.