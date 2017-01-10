Иркутский губернатор подарил малышам из многодетных семей конфеты с червями

В Иркутске назревает нешуточный скандал. Детишкам из малоимущих и многодетных семей вручили подарки. Однако радость малышей была не долгой. В сладких презентах были конфеты с… червями и плесенью.

Как сообщается, ребятишки получили подарки к празднику от имени губернатора Иркутской области. Всего было вручено свыше семнадцати тысяч наборов. Тревожные сведения стали поступать практически сразу. Как минимум, три семьи заявили о том, что их конфеты с неприятным «сюрпризом», пишет lenta.ru.

Сообщается, что заказывало подарки Министерство соцзащиты региона. Представитель ведомства сообщила, что заказчик уже заменил испорченные подарки. На данный момент Роспотребнадзор выясняет все обстоятельства случившегося.