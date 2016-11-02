В Челябинске родители утверждают, что малышей заставляли есть червей в детсаду

Скандал разразился вокруг одного из детских садов в Челябинске. Тревогу забила мама воспитанника, который посещает дошкольное учреждение. Она написала в соцсети, что детей накормили супом с… червями.

Причем, по словам женщины, это была не случайность. Она сообщила, что малышей заставляли вылавливать червей, а затем их съедать. Как утверждает женщина, она узнала новость от одной из родительниц, а затем ее подтвердил и ее сын, сообщает life.ru.

После того, как информация получила огласку, в саду началась проверка. Прокуратура и Роспотребнадзор внимательно изучают детское меню. Однако пока проверка ничего не выявила.