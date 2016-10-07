В Новосибирске открылся детский садик для взрослых

У тех, кто хочет вернуться в детство, теперь появилась такая возможность. В Новосибирске появился детский сад, ориентированный на взрослых. На данный момент это первое учреждение такого рода в России, но в дальнейшем предполагается открыть сеть таких “детских” садов по всей стране.

Идея создания необычного учреждения принадлежит новосибирскому программисту Евгению Пятковскому, который в разговоре с друзьями обратил внимание, что счастье у них всех ассоциируется с детским садом. В учреждении, которое открыл молодой человек, любой взрослый может снова окунуться в детство, поесть манную кашу или запеканку, а также заняться типичными для детей занятиями, например, лепкой из пластилина. Посетители разделены на группы по десять человек в каждой, а “присматривают” за ними воспитатели с опытом работы с дошкольниками.

Сообщается, что к детскому саду для взрослых проявили интерес мужчины от 30 до 40 лет и женщины от 20 до 30 лет.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня