В штате Кентукки сразу в двух населенных пунктах люди пожаловались на рестораны сети быстрого питания "Макдоналдс" - оказалось, что в гамбургерах покупателям попались черви.

Мэдисон Стивенс из Мэйфилда рассказала, что в воскресенье пошла с сыном в "Макдоналдс", где купила ему и себе поесть, но только она собралась надкусить гамбургер - из него выпал живой червяк.

Возмущенная женщина обратилась в "Макдоналдс", и компания прислала в качестве компенсации подарочную карточку на 10 долларов.

Другой такой же случай произошёл в Драффенвилле, что в нескольких десятках километров от Мэйфилда. Посетительница ресторана также обнаружила у себя в еде червяка.

В пресс-службе "Макдоналдса" заверили, что разбирательство идет, будут приняты все меры для решения этого вопроса.