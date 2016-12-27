Божена Рынска снова вызвала бурю обсуждений и осуждений, разместив в соцсети очередной пост. В нем она опять поглумилась над гибелью журналистов при крушении Ту-154.

Рынска сообщила, что неизвестные поднялись на кране и обклеили стекла ее балкона фотографиями жертв авиакатастрофы. На снимках изображены журналисты, которые находились на борту рухнувшего самолета.

Светская львица в очередной раз нелицеприятно высказалась о тех, чьи жизни унесла трагедия. В частности она позлорадствовала, что у нее есть елочка, а у погибших ее уже не будет никогда. Помимо этого Рынска отметила, что высыпала на обклеивших ее балкон, содержимое кошачьего лотка.









Фото: facebook.com