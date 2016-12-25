Божена Рынска уволена из журнала SNC

Светская обозревательница Божена Рынска, разместившая сегодня в своем блоге радостный комментарий по поводу гибели журналистов НТВ при крушении Ту-154, больше не является сотрудницей журнала SNC.

Как сообщила на своей странице в Facebook главный редактор издания Наталия Архангельская, Рынска не работает в журнале с 1 декабря, а до этого сотрудничала с журналом внештатно. Архангельская подчеркнула, что издательский дом не поддерживает позицию Рынски по поводу трагедии.

В свою очередь бывшая коллега погибших в авиакатастрофе журналистов Илона Жукова создала петицию, требующую наказать скандальную блогершу за ее циничные слова.