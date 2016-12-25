Божена Рынска поглумилась над журналистами НТВ, погибшими в катастрофе под Сочи

Блогерша и светская обозревательница Божена Рынска, известная своими эпатажными выходками и скандальными заметками, поглумилась над гибелью съемочной группы НТВ, летевшей на сирийскую авиабазу Хмеймим.

"Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?", — написала Рынска на своей странице Facebook.

Подписчики блога журналистки пребывают в шоке от невиданного цинизма и пишут слова осуждения. Сама Рынска объясняет свою откровенную радость травлей со стороны НТВ: "Радоваться смерти негодяев, которые меня травили, это правильно и здорово. И гибель каждого врага это подарок для меня. Жаль невинных артистов. А эти (...) пусть дохнут в страшных мучениях".

Напомним, Ту-154, принадлежащий Минобороны, упал в Черное море через две минуты после вылета из Сочи. В лайнере находились 92 человека, среди которых были 8 членов экипажа, военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты, которые должны были поздравлять российских военнослужащих с Новым годом на сирийской авиабазе Хмеймим.