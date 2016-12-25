32-летняя авиадиспетчер Юлия Самодурова была последней, кто разговаривал с командиром экипажа разбившегося Ту-154. В интернете опубликована запись этих переговоров. Самолет пропал с радаров после седьмой минуты вылета из Сочи.

На аудиозаписи слышно, как сотрудница Черноморского центра организации воздушного движения сообщает экипажу воздушного судна информацию о погоде и другие условия вылета. Но уже через некоторое время диспетчер тщетно пытается связаться с командиром. Как стало известно позже, самолет рухнул в Черное море, в 6 километрах от береговой линии Сочи. Основной версией крушения специалисты называют "техническую неисправность судна, которому на момент полета было уже 33 года.

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