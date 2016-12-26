Божену Рынску хотят выслать из страны за скандальный пост о гибели журналистов

На сайте change.org появилась петиция, размещенная Сергеем Пушкиным из Ростова-на-Дону. Возмущенный скандальным постом светской обозревательницы Божены Рынска, мужчина требует лишить ее российского гражданства и выслать из страны.

На данный момент обращение подписали 15 тыс. человек.

Возмущение россиян вызвало высказывание журналистки в социальной сети Facebook, где она откровенно радуется гибели съемочной группы НТВ. "Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?", — написала Рынска.

Аналогичная реакция последовала в адрес журналистов и от мужа скандалистки. Когда журналист РЕН ТВ обратился к Рынске за комментарием, ее супруг пожелал корреспонденту "гореть в аду".

На высказывания Рынски отреагировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их "уродливыми проявлениями сумасшествия".



