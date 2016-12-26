Песков заподозрил Божену Рынску в сумасшествии

В Кремле жестко прокомментировали скандальное высказывание журналистки Божены Рынски о крушении Ту-154.

Слова Рынски – это «уродливое проявление сумасшествия», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, он понимает, почему общественность подвергла журналистку обструкции после ее заявлений.

Напомним, Рынска оригинальным образом отреагировала на новость о катастрофе, произошедшей с летевшим в Сирию лайнером. В своем Facebook она поблагодарила Бога за то, что на борту самолета находились сотрудники НТВ – Рынска уже давно испытывает неприязненные чувства к этому телеканалу.

Кощунственный пост вызвал негодование как у рядовых граждан, так и у политиков. Ранее в понедельник «АН-онлайн» писали о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отобрать у Божены Рынски российский паспорт.