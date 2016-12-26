Милонов предлагает выгнать Божену Рынску из страны

В минувшее воскресенье депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов выдвинул предложение лишить знаменитую журналистку Божену Рынску и ее коллегу Аркадия Бабченко российского гражданства.

Как отметил Милонов, Рынска и Бабченко заслужили лишения гражданства за жесткие высказывания о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Данное заявление депутат сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее журналистка сообщила, что была бы рада, если бы в авиакатастрофе погибли все журналисты НТВ, и добавила, что ансамбль имени Александрова ей жалко. Позже стало известно, что Божену Рынску уволили из журнала SNC, в котором она работала последнее время.

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