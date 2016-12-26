Пошли вразнос: муж Божены Рынски пожелал журналисту смерти

Супруг знаменитой российской светской львицы и журналистки Божены Рынски пожелал журналисту телеканала РЕН ТВ умереть.

Съемочная группа телеканала РЕН ТВ хотела получить комментарий от Игоря Малашенко по поводу высказывания его жены о том, что она рада гибели журналистов НТВ в ходе катастрофы с самолетом Ту-154, однако он повел себя неадекватно. Муж Божены Рынски начал нецензурно высказываться в адрес репортеров, а затем пожелал одному из них смерти.

Напомним, после скандального высказывания журналистки в сети поднялась волна возмущения. Она была незамедлительно уволена из журнала SNC.