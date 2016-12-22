Шойгу: НАТО стягивает свои силы к границам России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал на итоговой коллегии ведомства, что НАТО активно усиливает свою мощь у российских границ и привел конкретные цифры.

По словам Шойгу, за последние десять лет группировка НАТО у границ нашей страны стала больше в три раза. Также министр обороны отметил, что увеличилось число разведывательных вылетов со стороны альянса по периметру территории РФ. Он заявил, что России приходится нейтрализовывать нарушения ее воздушного пространства. Для этого более, чем на пятьдесят процентов, было увеличено число полетов истребителей.

Сергей Шойгу отметил, что вместо того, чтобы бороться с терроризмом общими усилиями, НАТО объявило источником угроз Россию. В связи с этим альянс решил увеличивать свой военный потенциал у границ РФ.