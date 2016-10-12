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Американский аналитик: НАТО захватит Россию за 20 дней

12 октября 2016, 12:38 [ «АН-онлайн» ]

Американский аналитик: НАТО захватит Россию за 20 дней
Фото: pixabay.com

Весьма интересное заявление сделал в интервью одному из украинских изданий старший аналитик Минобороны Америки Дэвид Джуберг. По его словам, Россия падет после атаки НАТО максимум за 20 дней.

При этом военный считает, что даже ядерного оружия не потребуется. Мол, будет достаточно винтовок и лазера. А если Россия все же решит использовать атомное оружие, то ей это удастся лишь наполовину. Дэвид Джуберг уверен, что улетит лишь 50 процентов всех запущенных ракет, сообщает tvzvezda.ru.

Правда, аналитик опасается ядерного оружия, установленного на субмаринах у берегов США и Европы. Хотя и выражает уверенность, что для НАТО даже это не проблема. Якобы альянс перехватит ракеты без проблем. 

Военный даже описал сценарий захвата нашей страны. Якобы сначала будут разбиты с воздуха все заводы и военные объекты. А потом с помощью электромагнитных импульсов обесточат города России.

Джуберг также считает, что к тому моменту российское руководство уже сбежит из страны, таким образом, отдав ее захватчикам на блюдечке. А в заключение эксперт добавил, что после победы Америка будет править страной до того момента, как население изберет демократическое правительство.

 

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