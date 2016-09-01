НАТО: Россия ведет себя непредсказуемо, и это по-настоящему страшно

В НАТО переживают из-за увеличения внеплановых военных учений России. В организации считают, что поведение России, совершенно непредсказуемое, наряду с кризисными ситуациями на Ближнем востоке, являются на данный момент одной из самых существенных угроз.

Об этом сообщает издание Yle.

При этом, как отмечают западные СМИ, общие правила и соглашения, которые были выработаны Организацией безопасности и сотрудничества Европы (ОБСЕ), в этом случае не работают.

Заместитель генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу заявил, что в соглашении есть лазейка - она и позволяет проводить экстренные учения, но это должно быть лишь исключением из правил. "Но Россия сделала исключение правилом, проводя учения без объявлений", - считает Вершбоу.