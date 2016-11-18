Варвара Караулова, пытавшаяся примкнуть к ИГ, отчислена из МГУ

В пятницу, 18 ноября, стало известно, что руководство МГУ приняло решение отчислить Варвару Караулову.

Ранее девушка попыталась примкнуть к террористической группировке "Исламское государство", запрещенной в РФ. Об этом сегодня сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на пресс-службу МГУ им. М.В. Ломоносова. Приказ был подписан еще 10 октября текушего года, однако об отчислении Карауловой стало известно только сейчас.

В документе уточняется, что студентка ушла с философского факультета по собственному желанию, написав в сентябре соответствующее заявление.