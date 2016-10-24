Варвара Караулова (после возвращения в Москву девушка сменила имя и фамилию, став Александрой Ивановой), призналась в суде, что пыталась сообщить своему вербовщику о слежке со стороны спецслужб.

Напомним, бывшая студентка МГУ обвиняется в связях с запрещенной террористической организацией ИГИЛ. По признанию подозреваемой, ей не хотелось подставлять своего любимого мужчину. Ранее мать 20-летней девушки заявила, что та находится в патологической зависимости от своего виртуального жениха, с которым познакомилась в интернете.

На заседании Московского окружного военного суда были озвучены выдержки из неотправленных писем Карауловой-Ивановой загадочному возлюбленному (цитататы life.ru).

"Не пиши важного, не удостоверившись, что это я".

"Пишу так, чтобы ты понимал, что делаю это под диктовку".

"Меня могут посадить за одну только "Крепость мусульманина".

Девушка не смогла припомнить, отправляла ли их, но точно знала, что писала эти строки.

В мае прошлого года Варвара Караулова втайне от родителей оформила загранпаспорт и уехала в Турцию с целью пересечения границы с Сирией. Спустя неделю, ее задержали и вернули в Россию. Но уже будучи в Москве, девушка вновь предприняла попытку связаться с боевиками. Спецслужбы уже вели за ней слежку, во все электронные устройства, с помощью которых она могла бы выходить в Интернет, были установлены жучки.



