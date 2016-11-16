Ученые установили, почему люди снова набирают вес после диет

Любопытное заключение сделали ученые Питтсбургского университета. Они провели эксперимент, в котором участвовало около 140 человек. Выяснилось, что им удалось сбросить вес с помощью диет. Однако потом лишь каждый четвертый сохранял достигнутый результат. К остальным вес возвращался.

По мнению ученых, причина в том, что люди перестают следить за своим рационом вообще. В итоге уже примерно через два месяца они снова набирают сброшенные кило, сообщает mk.ru.

Проблемой лишнего веса ученые занимаются уже давно. Так, «АН-онлайн» сообщали, что недавно эксперты сделали сенсационное открытие. Они установили, как можно избавиться от лишних килограммов без диет и упражнений.