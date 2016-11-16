Сенсационное открытие: ученые научились снижать вес без диет и тренировок

Сенсационное открытие сделали американские ученые. Они доказали, что в борьбе с лишним весом можно обойтись без изнуряющих диет и занятий в спортзале.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого проверили, действительно ли массу тела контролирует гипоталамус. Добровольцам установили специальный стимулирующий прибор. За их ушами прикрепляли электроды, которые подавали сигналы в ту часть мозга, которая отвечает за равновесие. Испытуемых при этом слегка покачивало, сообщает rg.ru.

Итоги эксперимента оказались ошеломительными. Участники не только скинули лишний вес, но в их слюне нашли гормон «насыщения».

По мнению ученых, именно гипоталамус влияет на чувство голода и жажды, а, соответственно, на массу тела. С помощью его стимуляции можно изменить уже заложенную с рождения «информацию» о массе тела и уменьшить вес.