Песков: Москва контактировала со штабом Трампа

Даже после того, как новый президент США уже избран, не стихают разговоры о том, что Россия могла как-то повлиять на ход голосования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в одном из интервью заявил, что представители Кремля, действительно, контактировали с людьми из окружения Трампа. Впрочем, как и с избирательным штабом Клинтон. По словам Пескова, такие контакты крайне необходимы для внешней политики.

При этом пресс-секретарь Трампа не подтвердила это сообщение. Хоуп Хикс заявила, что никаких контактов не было.

Кстати, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков также говорил о том, что российские представители общались с людьми из окружения Трампа в ходе предвыборной кампании. Однако последние, по его словам, очень жестко высказывались по отношению к России.