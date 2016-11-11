Песков: Москва контактировала со штабом Трампа

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Под Псковом дорожные рабочие геройски спасли тонущую собаку (ВИДЕО)
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Представлен официальный мяч Кубка конфедераций-2017 «Красава»
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Обледеневшая ветка убила жителя Подмосковья
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Молодёжная хоккейная сборная России обыграла канадцев из OHL в матче Суперсерии
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Корешков проиграл Лиме нокаутом и потерял чемпионский пояс Bellator
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МИД России ничего не знает о приказе Обамы по «Джабхат ан-Нусре»
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Аналитики: российский рубль может обрушиться до нового минимума
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Российские футболисты проиграли Катару в товарищеском матче
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Дмитрий Песков: разногласий между Россией и США не избежать
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Депутаты Госдумы РФ увеличат себе штат помощников
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Захарова обвинила США в замалчивании последствий операции в Мосуле
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Владимир Путин предостерег, что новые технологии могут вызвать безработицу
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Из-за сбоя банкомат выдал безработному полмиллиона вместо четырех тысяч рублей
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В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
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Два московских школьника упали в открытый люк с кипятком
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Живодерка из Хабаровска сделала чудовищное признание
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«Ред Булл Лейпциг» начал праздновать чемпионство после десяти туров Бундеслиги
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Любимов из клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» переведён в фарм-клуб
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Тигрица сбежала из реабилитационного центра в Хабаровском крае
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Выборы в Америки уронили курс валюты в Китае
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Лжетеррориста, угрожавшего взорвать ТЦ, задержали в Москве
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Автомобиль упал в кипяток в Санкт-Петербурге
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Стали известны претенденты на посты в администрации Трампа
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Президент Турции позвонил Дональду Трампу
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Удиви нас, сборная!