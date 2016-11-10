Дмитрий Песков: разногласий между Россией и США не избежать

Главное – это конструктивный диалог между державами, а полного понимания никто и не ждет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы России на сотрудничество с США.

Любые отношения всегда можно улучшить, если вести дела в рамках плодотворного сотрудничества, передает РИА Новости комментарий Дмитрия Пескова относительно дальнейших контактов России с США после избрания президентом Дональда Трампа.

Разногласий в отношениях двух государств, конечно, избежать не удастся, но при этом важна готовность продолжать диалог в конструктивном ключе, считает Песков.

Песков также сообщил журналистам, что Трампа в Москву на официальном уровне пока не приглашали, так как до января Кремль будет работать со старой администрацией США.