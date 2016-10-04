СМИ: Власти Филиппин создали спецкоманды для ликвидации наркоманов

Журналисты Филиппин сообщают о создании в стране специальных подразделений для физического уничтожения наркоманов. Задачи команд просты: убийство наркоманов, тех, кто продает им зелье и других преступников.

Известно о создании в стране около десятка секретных отрядов полиции, которые заняты внесудебными расправами над наркоманами, сообщает издание Guardian со ссылкой на источник в местной полиции.

Группы ликвидаторов были созданы сразу после избрания на пост президента Родриго Дурерте. Источник в филиппинской полиции сообщил, что в основном ликвидации проходят ночью, а тела убитых либо вывозят в соседний город, либо складывают под мостами.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о том, что президент Филиппин Дутерте позволил себе сравнение с Гитлером, потому что тот истреблял евреев, а Дутерте с удовольствием уничтожил бы несколько милионов филиппинских наркоманов.

Дурерте занял пост президента Филиппин весной 2016 года, после чего пообещал полностью избавить страну от наркопреступности.