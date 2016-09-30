Президент Дутерте готов использовать методы Гитлера

«Если у Германии был Гитлер, то у Филиппин есть я», - заявил на публичном выступлении президент Филлипин Родриго Дутерте, успевший за полгода после избрания прославиться в мире эпатажными, резкими заялениями.

Сравнение с Гитлером, уничтожавшим евреев, он привёл в связи с речью о проблеме наркоторговли, действительно, много лет являющейся бичом Филиппин. Дутерте заявил, что раз критики назвали его «кузеном Гитлера», то он готов к такому сравнению, будучи счастлив физически уничтожить как распространителей дурманящих средств, так и потребителей – это около трех миллионов человек.

Собственно, Дутерте не впервые заявляет о своем отношении к борьбе с наркоторговлей. Ещё в период избирательной компании он привлек граждан страны на свою сторону заявлениями, что хочет убивать на месте наркодиллеров и сбрасывать их тела в море. Он обещал избирателям медали за помощь в расправе, и по некоторым сведениям, действительно, за время правления Дутерте без суда и следствия погибло около трех тысяч человек, подозреваемых в распространении наркотиков: смертная казнь на Филлипинах официально пока запрещена.

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