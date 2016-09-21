Глава Филиппин Родриго Дутерте посоветовал Евросоюзу "пойти к черту".

Столь радикальное высказывание политик допустил после резолюции парламента ЕС, которая осуждает его методы борьбы с наркоторговлей в стране. Как сообщает телеканал Al Jazeera, президент Филиппин в ходе встречи с бизнесменами в городе Давао прямым текстом заявил: "идите к черту".

Дутерте убежден, что европейские страны подобным образом стремятся загладить свою вину за те грехи, которые их власти совершили на Ближнем Востоке.

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