Президент Филиппин сравнил себя с Гитлером: МИД Германии требует объяснений

Президент Филиппин Родриго Дутерте снова оскандалился. На этот раз ради красного словца лидер страны не пожалел самого себя в сравнении с Гитлером. Посол Филиппин в ФРГ вызван в немецкий МИД для беседы…

Родриго Дутерте не имел ничего против Германии, он просто перед журналистами припомнил критиков, которые сравнивают его с Гитлером и обыграл эту метафору, сказав, что если Гитлер убил миллионы евреев, то он, (президент Филиппин), готов убить миллионы наркоманов, которые живут на Филиппинах. Дутерте на этом не остановился и уточнил, что если у Германии есть Гитлер, то у Филиппин есть он, - Дутерте.

В Германии считают любое сравнение с единственными в своем роде преступлениями Холокоста неприемлемыми.