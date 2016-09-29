Песков прокомментировал доклад Нидерландов о катастрофе МН17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад международной следственной группы по катастрофе МН17, заявил, что его нельзя считать "окончательной правдой".

Песков подчеркнул, что следователи в Нидерландах огласили предварительные результаты расследования крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе. По словам представителя Кремля, судя по заявлениям, расследование продлится до 2018 года. Песков призвал "ждать окончательного вердикта".

Он отметил "Мы не видели никаких доказательств. Мы не можем считать то, что следователи говорят, окончательной правдой". Дмитрий Песков подчеркнул, что при рассмотрении этого вопроса "нужно быть очень точными".

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