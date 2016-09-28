Песков призвал учитывать данные военных РФ при расследовании крушения Boeing

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал учитывать все данные, в том числе предоставленные недавно российскими военными, при расследовании обстоятельств крушения в 2014 году на Украине Boeing.

Имеются ввиду первичные данные радаров, фиксировавших все летательные аппараты или объекты, которые "могли бы стартовать или находиться в воздухе на территории, контролируемой на тот момент ополченцами". Это неопровержимые факты и их неьзя не учитывать, заявил Песков. "Это штука, с которой не поспоришь, которую нельзя обсуждать. Это абсолютно приборная констатация", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения Boeing МН17 над Донбассом заявила, что установила круг предполагаемых виновных из 100 человек, которые могли иметь отношение к запуску ракеты.

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