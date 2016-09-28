"Алмаз-Антей": в докладе о крушении лайнера использованы данные о ракете США

Нидерланды при моделировании крушения MH17 пользовались данными об ракете США, конструктивно отличной от снарядов "Бука". Об этом заявил советник главного конструктора концерна ПВО "Алмаз-Антей" Михаил Малышевский.

Были использованы сведения из американских учебников. При этом "за основу была взята цилиндрическая боевая часть с подрывом сзади, тогда как на ракетах "Бук" всех типов… веретенообразная или бочкообразная боевая часть – детонатор расходится спереди", - пояснил Малышевский, передает РИА Новости.

Напомним, прокуратура Нидерландов 28 сентября опубликовала вторую часть доклада о результатах расследования крушения малайзийского самолета "Боинг-777" в Донбассе в июле 2014 года, подготовленного международной группой следователей. По данным расследования, пассажирский самолёт был сбит с подконтрольной ополченцам территории ракетой "Бук", доставленной из России.

Доклад следственной группы по расследованию крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года - "чистая диверсия", считает первый зампред комитета по международным делам в Госдуме шестого созыва Леонид Калашников



