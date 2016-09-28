ГД: доклад международной следственной группы по МН17 - диверсия

Доклад следственной группы по расследованию крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года - "чистая диверсия", считает первый зампред комитета по международным делам в Госдуме шестого созыва Леонид Калашников.

"В ответ на то, что мы вчера опубликовали секретное соглашение, которое американцы не хотели опубликовывать, по Сирии, они сегодня взяли и опубликовали вот эту ерунду", — сказал РИА Новости Калашников. По его словам, чтобы обнародовать снимки космической разведки, где "Бук" якобы пересекает границу с Украиной, а потом возвращается, не нужно было два года.

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