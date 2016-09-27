МИД РФ призвал США опубликовать весь пакет договоренностей по Сирии

Москва частично обнародовала текст соглашения по Сирии. Документ носит название «Снижение уровня насилия, восстановление доступа и создание Совместного исполнительного центра (СИЦ)» с приложением от 9 сентября.

Ведомство призывает США обнародовать весь пакет - "мандат СИЦ, где российские и американские военные специалисты должны вместе определять цели и координировать боевые вылеты, и второе приложение к документу от 9 сентября, в котором определен механизм мониторинга за автомобильной трассой, подходящей к Алеппо с юга", сообщается на сайте МИД.

В комментарии МИД отмечается, что «лишь на днях – после информационных «утечек» в западных СМИ – Госдепартамент США разместил на своем сайте частичную подборку документов, не удосужившись согласовать дату публикации.

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